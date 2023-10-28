В сети показали, как выглядел осенний Киев в 1970-х годах. Фото

Каждую осень Киев, благодаря большому количеству деревьев, превращается в палитру художника. Ярко желтый и красный цвет столицы Украины 1970-х годов сохранился до наших дней благодаря неизвестным фотолюбителям.

Старые фотографии были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, каким был город около 50 лет тому назад.

"Осенний Киев, 1970-е годы", – говорится в сообщении.

На снимках можно увидеть центр столицы, Труханов остров и досуг киевлян, попавших в объектив фотоаппарата.

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Напомним, в начале 2000-х годов на синей ветке Киевского метрополитена можно было проехаться на поездах с необычным расположением пассажирских сидений. Оно было комбинированным – не только вдоль, но и поперек салона.

Киев всегда был городом, где активно использовали все технические новинки и достижения. В частности, автомобили сразу стали очень популярны – и в центре города существовали не только клубы автолюбителей с гербами и уставами, но и ремонтные мастерские.

Как сообщал OBOZ.UA, среди ресторанов Киева, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, работал один, который назвали в честь Серебряной земли Украины – Закарпатье. Здесь посетители сидели в винных бочках и могли насладиться украинскими и европейскими блюдами.

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