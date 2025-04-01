В сети показали, как выглядел Киев в объективе фотографа в 1970-х годах. Архивные снимки

Старые фотографии остаются для нас возможностью заглянуть в историю Киева и увидеть его жизнь. В частности, благодаря работам фотографий, сделанным в 1970-х годах.

Видео дня

Снимки того периода были опубликованы в сообществе "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть столицу, которой она была около 50 лет назад.

"Кадры Киева в 1970-х годах", – говорится в сообщении.

На старых снимках можно увидеть центр столицы, в частности, улицу Крещатик и жителей города.

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

В Киеве 12 лет назад, 22-23 марта, произошел "снегопад век", который длился 36 часов, в результате чего жизнь города была буквально парализована, а застрявший в сугробах транспорт извлекали с помощью БТРов. Андреевский спуск тогда превратился в настоящий горнолыжный курорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!