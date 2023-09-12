В сети показали, как выглядел Киев в 1964 году на снимках французского фотографа. Уникальные цветные фото

В 1964 году известный французский фотограф Жак Дюпакье на автомобиле отправился в путешествие по тогдашнему СССР. Посетил иностранец и Киев – пейзажи города турист снял на цветную пленку.

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Исторические фотографии были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. На снимках можно увидеть, как выглядела столица 59 лет назад.

"Предлагаем посмотреть через десятки лет на наш любимый город глазами французского фотографа Жака Дюпакье. Фотографии сделаны в 1964 году", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть ЦУМ, улицу Крещатик, огромные отмели на годовые Днепр в пределах Киева, левый берег столицы, Софийскую площадь и другие локации.

Напомним, на нынешней Галицкой площади Киева ранее находился легендарный Евбаз. Согласно народной легенде, там можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия.

Оболонь как жилмассив Киева начали активно застраивать в 1970-х годах. С тех пор район постоянно увеличивался в размерах, зафиксированных камерами не только профессионалов, но и любителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичная Институтская улица возникла в начале XIX века вдоль древнего, известного со времен Киевской Руси, Ивановского пути. В настоящее время эта местность стала символом борьбы украинцев за демократию и пути к европейскому будущему.

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