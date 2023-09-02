В сети показали, какой была Институтская улица в Киеве в XIX-XX веках. Архивные фото

Столичная Институтская улица возникла в начале XIX века вдоль древнего, известного со времен Киевской Руси, Ивановского пути. В наше время эта местность стала символом борьбы украинцев за демократию и пути к европейскому будущему.

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Исторические фотографии были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как менялась эта локация на протяжении нескольких веков.

Институтская улица была проложена в конце XVIII – начале XIX в. и называлась Ивановской. Во времена Киевской Руси существовал Ивановский путь, который начинался у Лядских ворот на Майдане Незалежности. От этой дороги и проложили улицу.

Созданная дорога была длинной и соединяла Печерск со старым городом. Позже на улице начали расти первые дома от Крещатицкой площади.

В 2014 году, после боев 18-20 февраля, которые произошли во время Революции достоинства, в последующие дни тысячи украинцев вышли на эту часть улицы Институтской, чтобы почтить память погибших здесь героев Небесной сотни. Улица была устлана цветами, а впоследствии на улице стали появляться памятники павшим.

Напомним, на нынешней Галицкой площади Киева ранее находился легендарный Евбаз. Согласно народной легенде, там можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оболонь как жилмассив Киева начали активно застраивать в 1970-х годах. С тех пор район постоянно увеличивался в размерах, зафиксированных камерами не только профессионалов, но и любителей.

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