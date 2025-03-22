В сети показали, как выглядел Киев с высоты полета птицы в 1918 году. Уникальная панорама

Иногда старые снимки позволяют увидеть Киев с необычных ракурсов и увидеть город совсем с другой стороны. Так, в 1918 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок, в частности, части Печерска из аэростата.

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Уникальні панорами опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация сильно изменилась.

"1918 год. Вид на Никольские ворота (метро "Арсенальная"). Фото из аэростата", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть не только Арсенальную площадь и часть Печерска, но и Лавру, Цепной мост и частные дома киевлян Предмостной слободке – нынешнем Гидропарке.

Напомним, как известно, в Киевском метрополитене есть три станции-"призрака". Среди них – "Телочка", которую строили в течение нескольких лет, но так и не завершили все работы.

Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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