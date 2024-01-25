В сети показали, как выглядел Киев на туристических открытках в 1984 году. Фото

Сувенирные открытки всегда были одним из способов оставить воспоминания о посещении Киева. В 1984 году в продажу в столичные магазины поступили фотографии с видами центра столицы.

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Старые фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, каким был наш город 40 лет назад.

"Киев, 1984 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно узнать центральную часть города, в частности Майдан Незалежности (до реконструкции), Европейскую площадь, Крещатик и другие локации.

Напомним, что почти 80 лет назад на дорогах Киева можно было увидеть необычные троллейбусы – немецкие МАN-BBC. Их в 1945 году привезли из Черновцов, где общественный транспорт пытались использовать немецкие оккупанты, но потом так и не смогли вывезти, когда бежали из Буковины.

До появления интернета получить нужную информацию можно было только с помощью так называемых справочных бюро. Благодаря сети этих заведений, которых в разных районах Киева насчитывалось 34, жители столицы, в частности, находили адреса друзей и предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве есть своя настоящая улица-призрак – Вознесенский Яр. Она известна с конца XIX века и местами до сих пор сохраняет дыхание старого города.

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