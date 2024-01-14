МАНи на дорогах Киева: почти 80 лет назад в столице пассажиров перевозили необычные троллейбусы. Архивные фото

Около 80 лет назад на дорогах Киева можно было увидеть необычные троллейбусы – немецкие МАN-BBC. Их в 1945 году привезли из Черновцов, где общественный транспорт пытались использовать немецкие оккупанты, но потом так и не смогли вывезти, когда бежали из Буковины.

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Старые фото были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В течение четырех лет этот электротранспорт помогал разгружать пассажирские перевозки в столице.

"Малоизвестен факт, но в Киеве некоторое время эксплуатировались немецкие троллейбусы. Это было перед окончанием Второй мировой. Как известно, троллейбусное движение в Киеве было возобновлено в ноябре 1944 г., причем открывали его аж два троллейбуса ЯТБ. До войны же троллейбусов было более 40. Вполне понятно, что нехватка оказалась катастрофической. Более того, именно на троллейбус глупо была возложена связь вокзала с Крещатиком и ул. Красноармейском (теперь Большая Васильковская)", – говорится в сообщении.

По словам авторов проекта, троллейбусы и до войны тяжело обслуживали этот "треугольник", а в 1944 году 2 троллейбуса и вовсе никак не могли удовлетворить спрос на перевозку. Даже возобновление 10 троллейбусов в первом полугодии 1945 года ситуацию почти не разрешало.

Поэтому весной 1945 было решено направить в Киев 4 немецких троллейбуса МАN-BBC, которые открывали движение в Черновцах и которые отступавшие немецкие войска попытались вывезти.

Эти троллейбусы были изготовлены в Аугсбурге (фирма МАН) в 1938 году и отличались от советских цельнометаллическим кузовом и односкатными колесами ведущего моста. Также в салоне у них не диваны, а скамейки (за границей троллейбус не считался таким привилегированным видом транспорта, как в СССР).

Таким образом в троллейбусном парке города появилось небольшое пополнение, немного разрядившее напряженную обстановку с перевозкой пассажиров по таким напряженным направлениям. Стоит добавить, что МАНы работали в Киеве всего 4 года, после чего были переданы в мост Днепр – для открытия там троллейбусного движения, где работали еще некоторое время.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве есть своя настоящая улица-призрак – Вознесенский Яр. Она известна с конца XIX века и местами до сих пор сохраняет дыхание старого города.

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