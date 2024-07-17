В сети показали, как выглядел Киев на снимках венгерского фотографа в 1965 году. Архивные фото

В 1965 году Киев посетил известный венгерский фотограф Шандор Бояр. Благодаря его работе можно узнать, какой была столица Украины в те времена.

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Фото были опубликованы на странице сообщества "Группа История города 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как выглядел город почти 60 лет тому назад.

"1965 год. Киев на фотографиях венгерского фотографа Шандора Бояра. Он работал в издательстве Ország-világ, делал фоторепортажи из разных городов и стран", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть известные локации столицы Украины, в частности, Крещатик, и киевлян.

Напомним, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

С 1878 года по 1944 год в Киеве на месте нынешнего Майдана Незалежности располагалось здание Городской думы. Величественная постройка походила по своей форме на разогнутую подкову, а ее шпиль на крыше увенчивала статуя покровителя города – архистратига Михаила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

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