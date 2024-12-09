В сети показали, как выглядел Киев на рубеже 19-20 века. Уникальные фото

Фотографии остаются для нас одной из возможностей заглянуть в прошлое Киева. В частности, благодаря снимкам, сделанным на рубеже 19-20 веков.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Можно посмотреть, каким был город более 120 лет назад.

"Интересная серия киевских фото, сделанных на рубеже 19-20 века и изданных в формате стереопар издательством "Научно-образовательные новости", – говорится в сообщении.

На снимках можно увидеть Цепной мост, Труханов остров, центр Киева и фуникулер.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одной из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

В Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегами города, можно было увидеть большие мели.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время главными воротами Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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