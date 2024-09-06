В сети показали, как выглядел Киев на картинах выдающегося украинца Тараса Шевченко. Фото

Для художников столица Украины всегда была точкой опоры для создания своих шедевров. Среди художников, сохранивших Киев на холсте, был и Тарас Григорьевич Шевченко.

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Старые фото в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец.

"Киев на картинах Тараса Шевченко", – написал Степанец.

На опубликованных экскурсоводом картинах можно увидеть Михайловский собор, Киево-Печерскую лавру, а также как раньше выглядела Аскольдова могила.

Тарас Шевченко – украинский поэт, прозаик, мыслитель, живописец, гравер, этнограф, общественный деятель. Национальный герой и символ Украины. Деятель украинского национального движения, член Кирилло-Мефодиевского братства. Академик Императорской академии искусств (1860).

Литературное наследие Шевченко, центральное место в котором занимает поэзия, в частности, сборник "Кобзарь", считается основой современной украинской литературы и в значительной степени украинского литературного языка.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он вблизи современного здания столичного цирка.

В Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали построение неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня немногие из жителей столицы Украины знают, что раньше в столице существовала своя настоящая "Киевская Швейцария". Ее красотой можно было насладиться, катаясь на трамвае, сочетавшем "нижнюю" и "верхнюю" части города.

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