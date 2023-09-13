В сети показали, как выглядел Андреевский спуск в Киеве в 1970–1980-х годах. Архивные фото

Андреевский спуск является одной из самых известных улиц Киева, объединяющей верхний город с Подолом. Красоту памятки градостроительства местного и национального значения в течение 1970-1980-х годов фотографировали и сохранили для нас неизвестные любители.

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Исторические снимки были опубликованы в сообществе "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. К сожалению, не все здания на старых фото сохранились до наших дней.

"1970-1980-е. Андреевский спуск", – говорится в сообщении.

Андреевский спуск – спуск в Подольском районе Киева, соединяющий Подол со Старым Киевом. Проходит от Контрактовой площади до Владимирской и Десятинной улиц. Достопримечательность градостроительства местного и одновременно национального значения вместе с Замковой горой.

Напомним, на нынешней Галицкой площади Киева ранее находился легендарный Евбаз. Согласно народной легенде, там можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия.

Оболонь как жилмассив Киева начали активно застраивать в 1970-х годах. С тех пор район постоянно увеличивался в размерах, зафиксированных камерами не только профессионалов, но и любителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1964 году известный французский фотограф Жак Дюпакье на автомобиле отправился в путешествие по тогдашнему СССР. Посетил иностранец и Киев - виды города турист снял на цветную пленку.

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