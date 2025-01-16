В сети показали, как выглядел аэропорт 'Жуляны' в Киеве в 1961 году. Фото

Международный аэропорт Киев имени Игоря Сикорского (Жуляны) начал принимать рейсы более 100 лет назад. Камеры операторов навсегда сохранили для нас его виды в 1961 году.

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Фотографии опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Можно увидеть, какие были эти воздушные ворота столицы почти 65 лет назад.

Аэропорт "Киев" в кадрах фильма. 1961 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть интерьер зала ожидания, аэродрома, самолеты и пассажиров столичного аэропорта.

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского, Аэропорт "Киев-Жуляны" - второй крупнейший пассажирский международный аэропорт Украины и Киева, расположенный в пределах столичного микрорайона Жуляны в 8 км к юго-западу от центра города.

Напомним, Сергей Светославский – известный украинский художник-пейзажист, являвшийся одним из основателей Общества киевских художников. Благодаря его кисти мы можем увидеть, как выглядела Оболонь в Киеве в конце XIX века до строительства гавани, сильно изменившей эту локацию.

Как сообщал OBOZ.UA, среди утраченных достопримечательностей Киева есть здание, которое создавали специально для панорамы "Голгофа". Она представляла собой изображение библейского сюжета о распятии Иисуса Христа. Долгое произведение искусства венских мастеров можно было увидеть в специальном здании, которое находилось на Владимирской горке.

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