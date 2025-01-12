Очаровывает даже в воспоминаниях: потерянная панорама 'Голгофа' и специальное здание для нее в центре Киева. Архивные фото

Среди утраченных достопримечательностей Киева есть здание, создаваемое специально для панорамы "Голгофа". Она представляла собой изображение библейского сюжета о распятии Иисуса Христа. Долгое произведение искусства венских мастеров можно было увидеть в специальном здании, которое находилось на Владимирской горке.

Видео дня

Старую фотографию и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Около 40 лет жители столицы имели возможность увидеть эту невероятную красоту.

"На Владимирской горке, недалеко от Александровского костела, в 1901 году появилось уникальное сооружение. Ее построил гражданский инженер Владимир Римский-Корсаков. Это одноэтажное деревянное здание имело двенадцатигранную форму и служило местом для экспонирования поразительной панорамы, изображавшей распятие Иисуса Христа на горе Голгофа. Над этим монументальным полотном работали талантливые немецкие художники Карл Фрош и Йозеф Кригер", – рассказали в сообществе.

Панорама "Голгофа" изначально экспонировалась в Вене, но после пожара она была реставрирована и перевезена в Киев. Строительство сооружения для него обошлось в 18 тысяч рублей, однако окупилось уже через два месяца из-за его большой популярности. Для жителей Киева того времени панорама Голгофы была настоящим открытием, вызвавшим восхищение.

В советские годы здание довели до полного упадка, а в 1930-х окончательно его демонтировали. С 1934 года полотно хранилось в антирелигиозном музее в Успенском соборе Киево-Печерской лавры и было потеряно в результате подрыва собора в 1941 году.

"В начале 2000-х годов появились планы восстановить этот памятник. Архитектурная мастерская Юрия Лосицкого разработала детальный проект реконструкции, однако реализовать эту идею так и не удалось по неизвестным обстоятельствам", – добавили в сообществе.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!