В сети показали, как в течение столетия менялись известные улицы Киева. Уникальное видео

Благодаря старым фото мы можем видеть красоту старого Киева, какой он был в разные годы. Благодаря работе энтузиастов можно сравнить, как менялись известные улицы столицы на протяжении 100 и более лет.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". К сожалению, большинство зданий на записи не сохранилось до наших дней.

"Как Киев изменился со временем", – говорится в подписи к записи.

В видео использованы фотографии, сделанные в разные годы:

Вид на разделение с Владимирской горки, 1912;

Улица Софиевская, 1910-е годы;

Контрактовая площадь, 1900-е годы;

Киевский Пассаж, 1930-е годы;

Вид на Андреевский спуск, 1984;

Дом на Андреевском спуске, №2, 1912 год;

Киево-Могилянская академия, 1925 год.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он вблизи современного здания столичного цирка.

В Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали построение неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня немногие из жителей столицы Украины знают, что раньше в столице существовала своя настоящая "Киевская Швейцария". Ее красотой можно было насладиться, катаясь на трамвае, сочетавшем "нижнюю" и "верхнюю" части города.

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