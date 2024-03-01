В сети показали, как уничтожали трамвайную линию на Крещатике в Киеве в конце 1930-х годов. Архивные фото

До конца 1930-х годов по улице Крещатик в Киеве пролегала трамвайная линия. Однако, к сожалению, до начала Второй мировой войны ее демонтировали, а дорогу заасфальтировали.

Архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Фотозагадки Киева из прошлого" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как выглядел центр столицы до разрушительных взрывов осенью 1941 года.

"Конец 30-х", – говорится в подписи к снимкам.

Как отметил один из участников сообщества, после переезда в 1934 году правительства из Харькова в Киев с 1936 по 1941 год ремонтировали Крещатик. Рабочие убрали трамвайные пути, заасфальтировали дорогу, а также высадили деревья.

Напомним, Гостиный двор без преувеличения является одной из визиток столичного Подола. Благодаря камере фотолюбителя мы можем увидеть, как выглядело его "старое" здание в 1976 году до масштабной реконструкции.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

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