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Запущенный и заброшенный: как выглядело "старое" здание Гостиного двора в 1976 году. Уникальное фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
4,8 т.
Внешний вид Гостиного двора за последние 48 лет

Гостиный двор без преувеличения является одной из визиток столичного Подола. Благодаря камере фотолюбителя мы можем увидеть, как выглядело его "старое" здание в 1976 году до масштабной реконструкции.

Архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. В течение 200 лет внешний вид этого комплекса несколько раз менялся.

"Контрактовая площадь. Гостиный двор к реконструкции 1980-х годов. Фото 1976 года", – говорится в сообщении.

Запущенный и заброшенный: как выглядело "старое" здание Гостиного двора в 1976 году. Уникальное фото
Запущенный и заброшенный: как выглядело "старое" здание Гостиного двора в 1976 году. Уникальное фото

Благодаря опубликованному фото можно увидеть старое здание до его уничтожения. Уже тогда она уже была в заброшенном состоянии. Кроме того, подписчики сообщества опубликовали еще одно фото Двора – 1860-х годов.

Гостиный двор в Киеве – монументальный торговый комплекс на Контрактовой площади на Подоле, частично построенный в 1809-1813 годах по проекту Луиджи Руска.

Запущенный и заброшенный: как выглядело "старое" здание Гостиного двора в 1976 году. Уникальное фото

Перестроен в 1828-1833 годах по проекту А. Меленского и в конце XIX века. Снесен и отстроен заново по первобытному проекту Л. Руска в 1983-1990 годах. В 2013 году начата масштабная реконструкция.

Запущенный и заброшенный: как выглядело "старое" здание Гостиного двора в 1976 году. Уникальное фото

Напомним, в Киеве трамвай появился в конце XIX века, но сразу начал активно развиваться и завоевал безумную популярность среди горожан. Расцвет этого вида транспорта пришелся на 1950–60-е годы, когда увеличивалась его сеть, а вагоны становились более комфортными.

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