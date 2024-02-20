Запущенный и заброшенный: как выглядело "старое" здание Гостиного двора в 1976 году. Уникальное фото

Гостиный двор без преувеличения является одной из визиток столичного Подола. Благодаря камере фотолюбителя мы можем увидеть, как выглядело его "старое" здание в 1976 году до масштабной реконструкции.

Архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. В течение 200 лет внешний вид этого комплекса несколько раз менялся.

"Контрактовая площадь. Гостиный двор к реконструкции 1980-х годов. Фото 1976 года", – говорится в сообщении.

Благодаря опубликованному фото можно увидеть старое здание до его уничтожения. Уже тогда она уже была в заброшенном состоянии. Кроме того, подписчики сообщества опубликовали еще одно фото Двора – 1860-х годов.

Гостиный двор в Киеве – монументальный торговый комплекс на Контрактовой площади на Подоле, частично построенный в 1809-1813 годах по проекту Луиджи Руска.

Перестроен в 1828-1833 годах по проекту А. Меленского и в конце XIX века. Снесен и отстроен заново по первобытному проекту Л. Руска в 1983-1990 годах. В 2013 году начата масштабная реконструкция.

Напомним, в Киеве трамвай появился в конце XIX века, но сразу начал активно развиваться и завоевал безумную популярность среди горожан. Расцвет этого вида транспорта пришелся на 1950–60-е годы, когда увеличивалась его сеть, а вагоны становились более комфортными.

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