В сети показали, как строили первый каменный мост Киева в 1850-х годах. Архивные фото

Как известно, первым капитальным мостом Киева, соединившим оба берега Днепра, был Цепной мост. Благодаря архивным фотографиям мы можем увидеть, как его строили в 1850-х годах.

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Старые снимки и историю опубликовали в сообществе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. В наши дни при определённых условиях можно увидеть опоры старого путепровода.

Что известно

"Строительство Цепного моста, 1850-е годы", — говорится в сообщении.

Как рассказали в сообществе, первый постоянный мост через Днепр в Киеве открыли только в 1853 году. До этого связь между берегами обеспечивали понтонные переправы, которые приходилось разбирать во время ледохода или паводков.

Проект моста разработал британский инженер Чарльз Виньоль. Интересно, что строительством в Киеве он лично не руководил — все работы выполнялись под надзором его представителей. Основные металлические элементы изготовили на британских заводах. Сначала их доставили по морю в Одессу, а уже оттуда перевозили в Киев на лошадях и волах.

Название мост получил благодаря своей конструкции — пролет удерживали не стальные тросы, как в современных подвесных мостах, а большие кованые железные цепи. У въездов возвышались каменные башни, внутри которых были скрыты механизмы крепления цепей. Это были не просто декоративные элементы, а важная часть конструкции.

Вскоре после открытия модель Николаевского моста была представлена на международной выставке в Лондоне, где она демонстрировала возможности мостостроения того времени. В 1912 году через мост проложили трамвайную линию до Броваров. Для начала XX века это был один из самых длинных маршрутов, проходящих через Днепр.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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