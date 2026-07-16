УкраїнськаУКР
русскийРУС

В сети показали, как строили первый каменный мост Киева в 1850-х годах. Архивные фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
516
Открытие Цепного моста состоялось 28 сентября 1853 года
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Как известно, первым капитальным мостом Киева, соединившим оба берега Днепра, был Цепной мост. Благодаря архивным фотографиям мы можем увидеть, как его строили в 1850-х годах.

Старые снимки и историю опубликовали в сообществе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. В наши дни при определённых условиях можно увидеть опоры старого путепровода.

Что известно

"Строительство Цепного моста, 1850-е годы", — говорится в сообщении.

Как рассказали в сообществе, первый постоянный мост через Днепр в Киеве открыли только в 1853 году. До этого связь между берегами обеспечивали понтонные переправы, которые приходилось разбирать во время ледохода или паводков.

Строительство Цепного моста, 1850-е годы
Строительство Цепного моста, 1850-е годы

Проект моста разработал британский инженер Чарльз Виньоль. Интересно, что строительством в Киеве он лично не руководил — все работы выполнялись под надзором его представителей. Основные металлические элементы изготовили на британских заводах. Сначала их доставили по морю в Одессу, а уже оттуда перевозили в Киев на лошадях и волах.

Строительство Цепного моста, 1850-е годы
Строительство Цепного моста, 1850-е годы

Название мост получил благодаря своей конструкции — пролет удерживали не стальные тросы, как в современных подвесных мостах, а большие кованые железные цепи. У въездов возвышались каменные башни, внутри которых были скрыты механизмы крепления цепей. Это были не просто декоративные элементы, а важная часть конструкции.

Строительство Цепного моста, 1850-е годы.
Строительство Цепного моста, 1850-е годы

Вскоре после открытия модель Николаевского моста была представлена на международной выставке в Лондоне, где она демонстрировала возможности мостостроения того времени. В 1912 году через мост проложили трамвайную линию до Броваров. Для начала XX века это был один из самых длинных маршрутов, проходящих через Днепр.

Вид на Цепной мост с левого берега Днепра. Между 1890 и 1898 годами.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаКиевистория КиеваНовости Киева и Киевской областиИстория УкраиныИстория
Редакционная политика