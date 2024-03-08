В сети показали, как наводнение в 1979 году превратило киевский Подол в итальянскую Венецию. Фото

В 1979 году из-за наводнения столичный Подол буквально превратился в итальянскую Венецию. В результате подъема уровня воды в Днепре улицы вблизи станции метро "Тараса Шевченко" стали каналами, среди которых "проплывали" автомобили.

Старые фото того периода были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть последствия стихии, бурлившей 45 лет назад.

"Улица Оболонская на Подоле. 1979 год. Как видно из этих фото – наводнение вполне привычное явление, которое периодически случается и потом быстро проходит. И никакой мистики", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть последствия стихии, бурлившей в те дни. В частности, видно, что улица, которая находится недалеко от станции метро "Тараса Шевченко", буквально ушла под воду. Люди ходят по ней по колено в воде, а машины, пытающиеся преодолеть "препятствие", больше похожи на венецианские лодки – гондолы.

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Как сообщал OBOZ.UA, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

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