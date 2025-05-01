В приложении 'Киев Цифровой' произошел серьезный сбой: что известно

В мобильном приложении "Киев Цифровой" произошел серьезный сбой. На главной странице вместо доступа к основным возможностям только сообщение о неполадке.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Сколько будет длиться ремонт, неизвестно.

Сервисы на ремонте. Исправляем временный сбой, чтобы все сервисы работали как следует. Пока открыты только возможности в оффлайне", – говорится в сообщении.

Следует добавить, что на главной странице вместо доступа к основным возможностям только сообщение о неполадке.

Напомним, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новые важные функции для пассажиров столичного общественного транспорта. В частности, теперь есть возможность отслеживать работу метрополитена, а в случае каких-то изменений – узнать об этом оперативно.

Как сообщал OBOZ.UA, в приложении "Киев Цифровой" изменился инструмент хранения данных банковской карты для быстрых оплат. Теперь пополнять поездки на транспортной карте и покупать QR стало еще удобнее.

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