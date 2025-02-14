Легче платить за проезд в общественном транспорте: 'Киев Цифровой' получил новую функцию

В приложении "Киев Цифровой" изменился инструмент хранения данных банковской карты для быстрых оплат. Теперь пополнять поездки на транспортной карте и покупать QR стало еще удобнее.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно обновить приложение.

Отмечается, что на смену цифровому кошельку Masterpass в "Киев Цифровой" появился инструмент безопасной сохранности банковских карт от Visa.

"Новый инструмент по-прежнему дает возможность добавлять несколько банковских карт. Для быстрой оплаты теперь не нужно помнить номера всех карт. Поскольку банковские карты теперь будут отображаться вместе с привычными для вас обложками", – говорится в сообщении.

Для быстрой оплаты проезда в общественном транспорте банковской картой нужно добавить карту в свой профиль приложения "Киев Цифровой" или сохранить ее при оплате. Поскольку все платежные данные зашифрованы по международным стандартам безопасности, не придется беспокоиться о защите. Кроме того, после обновления будет удобно ориентироваться в списке карт с обновленным цифровым дизайном, даже если добавить их для всей семьи.

Кроме повышения уровня безопасности, карта в цифровом кошельке также упрощает процесс оплаты. Пользователю достаточно только один раз сохранить ее в мобильном приложении, и она будет всегда готова к быстрой оплате. Не нужно вручную обновлять данные карты, если она была потеряна или срок ее действия истек.

Чтобы легко оплатить поездки уже сохраненной в приложении картой, нужно просто обновить приложение. Без обновления можно оплатить только Apple Pay, Google Pay или разовым платежом.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Теперь вернуть эвакуированное авто можно будет гораздо проще и быстрее.

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