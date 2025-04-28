Работа метро и отслеживание электричек: как воспользоваться новыми функциями Киев Цифровой. Видео

Мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новые важные функции для пассажиров столичного общественного транспорта. В частности, теперь есть возможность отслеживать работу метрополитена, а в случае каких-то изменений – узнать об этом оперативно.

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Об этом сообщили в пресс-службе разработчика. Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо обновить приложение.

"Встречайте обновления в Цифровом. Просматривайте все любимые маршруты языков на ладони. Прислушались к вашим отзывам, чтобы сделать путешествия по городу удобнее. Выбирайте "Движение транспорта" и планируйте комфортный путь", – рассказали в пресс-службе.

В частности, теперь, благодаря обновлению программы, можно быть в курсе изменений в Киевском метрополитене. Пассажирам просто необходимо ввести нужную станцию в поиске, чтобы узнать работу вестибюлей и ремонты. Если подземка закрыта – вы выясните это раньше времени.

По словам разработчиков, у пользователей приложения теперь есть возможность сохранить все маршруты автобусов, троллейбусов, трамваев и электрички в избранные. Они сразу появятся на карте, а пассажиры смогут узнать, где едет нужный транспорт. Кроме того, теперь можно будет следить за движением электрички Kyiv City Express – выбирать необходимую станцию и дышать, как двигается поезд. Кроме того, можно нажать отметку маршрута на карте, чтобы посмотреть бортовой номер.

"Пользуйтесь "Движением транспорта", запрыгивайте в автобус и открывайте весенний город. В парке Шевченко уже цветут тюльпаны, в КиевЗоо вернулись розовые фламинго, а монумент Филиппа Орлика рассказывает историю конституции с помощью QR-кода", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в приложении "Киев Цифровой" изменился инструмент хранения данных банковской карты для быстрых оплат. Теперь пополнять поездки на транспортной карте и покупать QR стало еще удобнее.

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