В Киевском зоопарке в честь дня рождения тигров устроят "полосатый" пикник. Подробности и фото

В Киевском зоопарке в честь дня рождения наших тигров Рени и Малыша устроят невероятный "полосатый" пикник. Увидеть мероприятие можно будет 23, 24 и 25 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Великолепный День рождения нашей страны в КиевЗоо совпадает еще с одними именинами – Днем рождения наших тигров Рени и Малыша. Поэтому на ближайший уикенд для всех полосатых котиков КиевЗоо будет проходить особое мероприятие по обогащению среды. Для стимулирования натурального поведения животных с помощью разнообразных запахов, предметов и мясных вкусностей мы создадим условия, максимально приближенные к природным", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, получить незабываемые впечатления от полосатого пикника именинников Рени и Малыша и их соседей Далилы, Амбы и Гекаты можно будет 23, 24 и 25 августа. в 13:00 в угодьях тигров Остров Зверей Киевского зоопарка.

"Приходите ощутить полосатую энергию природы!", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке специалисты обустроили для кошачьих лемуров зеленую усадьбу посреди озера. Для приматов созданы все необходимые условия, в частности, есть платформа для вкусных пикников и "лианы" из канатов.

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