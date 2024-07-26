Платформа для пикников и лианы из канатов: в Киевзоо обустроили новую локацию для кошачьих лемуров. Фото и видео

В Киевском зоопарке специалисты обустроили для кошачьих лемуров зеленую усадьбу посреди озера. Для приматов созданы все необходимые условия, в частности, есть платформа для вкусных пикников и "лианы" из канатов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Очередное новоселье на обезьяньих островах нижнего парка Киевзоо. Кошачьи лемуры Байрактар, Олдер и Туся получили собственную зеленую усадьбу посреди озера", – рассказали в пресс-службе.

Для комфорта приматов в новом доме есть деревянный домик, платформа для вкусных пикников, лианы из канатов, присадки и поилки – и все это среди зеленых кустов и деревьев.

"Поэтому Байрактар и Корадо осваивают новые владения, отдыхают, занимаются спортом и принимают солнечные ванны у воды, похрустывая сочный кукурузный кочанчик. Приходите увидеть!", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке для спасенных во время войны крупных черепах обустроили новый вольер. Для них здесь установлены теневые навесы и зонты от зноя и дождя, а также есть места, чтобы принимать песчаные и водяные ванны.

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