На Киевщине задержали рецидивистов, совершивших вооруженное нападение на агрофирму в другой области. Фото и видео

На выезде в Белую Церковь Киевской области правоохранители задержали группу злоумышленников. Мужчины совершили вооруженное разбойное нападение на агрофирму в Винницкой области, напав на охранника и забрав из сейфа около 230 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали правоохранители, ночью 8 августа к ним поступило сообщение о разбойном нападении от 49-летнего охранника предприятия, расположенного в Гайсинском районе.

"Мужчина рассказал, что неизвестные вооруженные лица, одетые в камуфляжную форму и с масками на лицах, проникли в админпомещение агрофирмы. Угрожая пистолетом, связали охранника и взломали сейф, из которого похитили около 230 тысяч гривен. Нападающие также завладели документами предприятия, после чего сбежали на автомобиле", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские, с привлечением бойцов спецподразделения "КОВД", задержали злоумышленников на выезде из города Белая Церковь Киевской области. В ходе обыска в автомобиле было обнаружено, в частности, оружие, деньги, одежда и прочее.

Задержанными оказались четверо мужчин, ранее судимых за совершение разбоя, угона, краж и создание преступного сообщества, а также участие в нем. В настоящее время проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины. По факту разбоя возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали ранее судимого жителя Черновицкой области. Злоумышленник специально приехал в Киев на криминальные "заработки", во время которых ограбил женщину.

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