В Киеве задержали ограбившего женщину рецидивиста-гастролера. Фото

Правоохранители задержали ранее судимого жителя Черновицкой области. Злоумышленник специально приехал в Киев на криминальные "заработки", во время которых ограбил женщину.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях к ним обратилась киевлянка, которая сообщила, что на улице Григория Кочура ее ограбил неизвестный. Злоумышленник выхватил мобильный телефон из рук женщины и скрылся с места преступления. Полицейские с помощью камер наблюдения установили личность злоумышленника.

"Им оказался 34-летний житель Черновицкой области, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Установлено, что мужчина специально приехал в Киев с целью совершения преступлений и уже успел продать мобильный телефон киевлянки. В настоящее время продолжаются меры по изъятию вещественного доказательства возвращение законной владелице", – добавили в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева задержали двух ранее судимых наркозависимых мужчин, которые могут быть причастны к ограблению. Злоумышленники сорвали золотую цепочку с шеи потерпевшей и сдали ее в ломбард.

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