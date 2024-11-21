В Киеве выпал первый снег и спровоцировал многочисленные пробки. Фото и видео

В Киеве в четверг, 21 ноября, ночью пошел первый снег. Настоящее дыхание зимы спровоцировало многочисленные пробки по городу.

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Фотографиями заснеженных улиц киевляне активно начали делиться в соцсетях. Сегодня в городе и области ожидаются сложные погодные условия.

Так ночью четверга, 21 ноября, в Киеве начал идти снег. Уже ближе к утру, кроме пожелтевших листьев, на улицах столицы уже ничего не напоминало об осени. Жители города, несмотря на утреннюю воздушную тревогу, с радостью отреагировали на настоящее дыхание зимы.

Следует добавить, что из-за снегопада на дорогах столицы уже зафиксировали многочисленные пробки – проблемы с движением авто возникли на всех основных магистралях города. Водителям следует заранее планировать свои поездки.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, все магистральные дороги обработаны. Техника работает на второстепенных дорогах, тротуарах и остановках – привлечено 180 единиц специализированного транспорта.

В Киевской области 21-23 ноября ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Подобные погодные условия приведут к усложнению работы энергетических предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в четверг, 21 ноября, облачно, ночью сильный дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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