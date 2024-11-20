Мокрый снег и гололедица на дорогах: синоптики предупредили об ухудшении погоды по Киевщине 21 ноября

В Киевской области в четверг, 21 ноября, облачно, ночью сильный дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 21 ноября по Киевской области. Облачно, ночью сильный, днем умеренный дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. Ночью 21 ноября сильный дождь и мокрый снег; на дорогах гололедица. По словам синоптиков, погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 21 ноября с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Днем ожидается сильный дождь со снегом. Во второй половине дня он ослабеет и к вечеру окончится.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!