Снегопады, порывы ветра и гололедица: на Киевщину надвигается мощное ненастье, проблемы будут не только на дорогах

В Киевской области 21-23 ноября ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и гололедице. Такие погодные условия, в частности, приведут к усложнению работы энергетических предприятий.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Оперативная информация будет уточняться отдельными предупреждениями на каждые сутки.

"О сложных погодных условиях по Киевщине 21-23 ноября 2024 года. В результате перемещения через территорию области активных атмосферных фронтов ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об образовании снежного покрова 3-10 см, на дорогах гололедица, местами будут наблюдаться олединение и налипание мокрого снега.

По информации синоптиков, такие погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время в Киеве синоптики прогнозируют "плюсовую" температуру воздуха. Однако уже с пятницы, 22 ноября, ночью столбики термометров начнут опускаться, и уже через несколько дней ожидается до -9°С.

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