В Киеве в результате российского обстрела было повреждено здание возле представительства ЕС в Украине. Фото

В Киеве в ночь на 10 июня в результате террористического удара РФ пострадало здание неподалеку представительства Европейского Союза в Украине. Российская атака продолжалась около 5 часов.

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Об этом в соцсети Х написала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. Она подчеркнула, что противовоздушная оборона страны спасает жизни.

"Сотни беспилотников Shahed и ракеты. Еще одна бессонная ночь. Пожары по всему Киеву. Здание рядом с представительством ЕС в Украине было сильно повреждено. И все же люди идут на работу утром. Россия их не сломит. Безграничная благодарность защитникам и спасателям", - написала Матернова

На опубликованных фото можно увидеть здание, которое пострадало и работу столичных спасателей.

Напомним, ночью 10 июня российская террористическая армия массированно атаковала Киев дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате вражеской атаки возникли пожары, и чтобы потушить их, привлекли специальный вертолет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в ночь на 10 июня в результате вражеской атаки был поврежден известный стадион "Спартак" на улице Кирилловской. В частности, пострадали беговые дорожки и административное здание.

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