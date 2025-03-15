В Киеве в 1940-х годах был мост, названный в честь генерала времен Наполеоновских войн. Архивные фото
В 1941 году Во время второй мировой войны советские войска, отступая из Киева, взрывали мосты. Чтобы наладить связь между правым и левым берегом столицы Украины, немецкие инженеры быстро построили новый путепровод, назвав его в честь прусского генерала времен Наполеоновских войн.
Уникальные фото и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества Kyiv Vibe. Журнал города. Он претендовал на стационарность, но был разрушен.
"Мост Шарнхорста через Днепр, 1942 год", – говорится в подписи к снимкам.
Как отметили в сообществе, переправа Шарнхорста в Киеве была построена немецкими войсками во время Второй мировой войны – напротив Киево-Печерской лавры.
Мост получил свое название в честь прусского генерала времен Наполеоновских войн Гергардта фон Шарнхорста.
Добавим, благодаря порталу pastvu.com даже можно увидеть, что рядом с ним находился взорванный советскими войсками городов Евгении Бош.
Напомним, как известно, в Киевском метрополитене есть три станции-"призрака". Среди них – "Теличка", которую строили в течение нескольких лет, но так и не завершили все работы.
Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.
Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.
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