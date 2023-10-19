В Киеве тепло уже появилось в 4,5 тыс. жилых домов, – Кличко

В Киеве по состоянию на четверг, 19 октября, к теплу уже подключили около 5,2 тысячи зданий. В частности, отопление уже есть в 199 учебных заведениях.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Виталий Кличко. На полный запуск системы уйдет несколько дней.

"В Киеве к теплу уже подключили в общей сложности около 5,2 тысячи зданий - жилого фонда и социальной сферы. В частности, с теплоснабжением 199 учебных заведений, 324 детских сада, 126 медучреждений (в том числе 11 роддомов и 59 стационаров), 85 админзданий и заведений социально-бытового направления. Что касается домов киевлян – с отоплением сейчас 4,5 тысячи жилых домов", – рассказал Кличко.

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Мэр напомнил, что учреждения и учреждения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам руководителей. Также по индивидуальным заявкам управляющих начинают подачу тепла в дома ОСМД, ЖСК и другие.

Добавим, в понедельник, 9 октября, столица начала подключать к теплу по заявкам руководителей объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, сады. Кроме того, в Киеве с понедельника, 16 октября, начали подключать к отоплению жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев и в этом отопительном сезоне не повышал тариф на теплоснабжение. Столица просит жителей города своевременно платить за предоставленные коммунальные услуги, потому что от этого зависит стабильная работа жилищно-коммунального хозяйства.

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