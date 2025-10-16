В Киеве рецидивист выманил у пенсионерки почти 190 тыс. грн 'на лечение' ее дочери. Подробности и фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул пенсионерку по схеме "ваш родственник в беде" и выманил у нее почти 190 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Преступник должен провести за решеткой четыре года.

"88-летней жительнице столицы позвонили неизвестные и сообщили, что ее дочь якобы попала в аварию и срочно нуждается в неотложной дорогостоящей медицинской помощи. Напуганная женщина назвала свой адрес, а уже вскоре к ее дому пришел "помощник", который пообещал передать деньги в больницу", – рассказали в пресс-службе.

По словам правоохранителей, пенсионерка без колебаний передала незнакомцу все свои сбережения в сумме около 187 тысяч гривен. Только на утро, позвонив дочери, киевлянка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась к полицейским.

Следователи установили, что к преступлению причастен 28-летний житель другого региона, который уже отбывал в прошлом наказание за имущественные преступления. Мужчину задержали по месту жительства в Одессе. Тогда ему сообщили о подозрении по факту мошенничества. Сейчас суд признал его виновным и отправил в места лишения свободы.

