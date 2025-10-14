В Киеве разоблачили 'мольфара', который в соцсетях снимал порчу за вознаграждение. Подробности и фото

Правоохранители Киева разоблачили мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник, представляясь "мольфаром" в социальных сетях, за вознаграждение, в частности, "снимал" порчу и "искал" без вести пропавших родственников

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, они установили, что 28-летний киевлянин разработал мошенническую схему по выманиванию денег. Он создал аккаунты в популярных социальных сетях, в которых под видом "мольфара" проводил переписку с "клиентами" и предоставлял "услуги" по якобы снятию "порчи", поиску без вести пропавших лиц и проводил "ритуалы исцеления" от болезней.

"Стоимость таких "услуг" он оценивал от 400 до 4 500 гривен. Как только деньги поступали на банковскую карточку, злоумышленник прекращал любое общение с заказчиками и блокировал их в социальных сетях", – уточнили в пресс-службе.

По данному факту начато досудебное расследование, а "мольфару" сообщили о подозрении. Сейчас следователи зафиксировали 7 эпизодов мошенничества, совершенных злоумышленником. Продолжаются мероприятия по установлению других граждан, которые были введены в заблуждение.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области разоблачили работницу одного из банков, которая присвоила деньги умерших клиентов. Всего злоумышленница перевела на собственные счета около 500 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!