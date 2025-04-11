В Киеве разоблачили очередную схему переправки уклонистов через границу. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители заблокировали очередной канал переправки уклонистов через границу Украины. Стоимость "услуг" злоумышленников составляла от 10 до 15 тысяч долларов США с человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Нацполиции и столичной полиции. Подозреваемым грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, наладил механизм незаконного пересечения границы 53-летний киевлянин, привлекая к его реализации нескольких жителей Киевской области. Злоумышленники действовали на территории столицы и за денежное вознаграждение предлагали мужчинам призывного возраста нелегально выехать за пределы страны.

"Согласно согласованной схеме, каждый из участников группировки отвечал за вверенное ему направление: одни занимались поиском "клиентов", другие – обеспечивали их логистику и непосредственную переправку в европейские страны вне государственных пропускных пунктов. Все инструкции по дальнейшему алгоритму действий мужчины получали в закрытых группах мессенджеров", – уточнили правоохранители.

После получения денег злоумышленники собственным транспортом привозили "клиентов" на столичный железнодорожный вокзал, откуда последние направлялись в Закарпатье. Один из участников группировки встречал "туристов" в Ужгороде и заселял в местную гостиницу, где их ожидали дальнейшие указания по незаконному пересечению границы так называемой "зеленкой". Свои "услуги" за организованный незаконный трансфер в страны ЕС дельцы оценивали в сумму от 10 до 15 тысяч долларов с каждого.

В ходе досудебного расследования полицейские задокументировали причастность фигурантов к организации четырех эпизодов нелегального выезда мужчин призывного возраста за пределы страны. 9 апреля правоохранители провели 14 обысков, в ходе которых среди прочего изъяли 30 600 долларов, документацию, мобильные телефоны, банковские карты и четыре автомобиля. По этому факту возбуждено уголовное производство, а четырем злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Киевской области организатора канала переправки уклонистов в Европейский Союз. Злоумышленник, в частности, прикрывал "клиентов" фейковыми повестками.

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