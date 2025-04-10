Переправлял уклонистов в ЕС и снабжал 'прикрытием': в Киевской области задержали организатора схемы. Фото и видео

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Киевской области организатора канала переправки уклонистов в Европейский Союз. Злоумышленник, в часности прикрывал "клиентов" фейковыми повестками.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в столице и Киевщине. Подозреваемому грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. По результатам комплексных мероприятий в Киевской области задержан на горячем организатор противоправной сделки. Им оказался неработающий 42-летний житель Фастовского района", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, злоумышленник на собственном авто перевозил мужчин призывного возраста на Волынь. Своих "пассажиров" он снабжал фейковыми повестками, которые они предъявляли представителям ТЦК и полиции на блокпостах.

В пограничном городе организатор устраивал мужчин на несколько дней в гостиницу, а затем переводил их к границе с соседней страной за пределами пункта пропуска – через так называемую "зеленку". Деньги за услуги он брал заранее, а стоимость сопровождения к границе составила 10 тыс. долларов США с каждого "клиента".

"Бизнесмена" задержали на парковке торгово-развлекательного центра в Белой Церкви сразу после получения им 20 тыс. человек. долларов США. Деньги злоумышленник получил авансом – за переправку двух военнообязанных мужчин через государственную границу в течение нескольких дней подряд. По этому факту задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Решается вопрос дополнительной классификации действий злоумышленника за подделку документов и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители разоблачили очередную схему переправки ухилянцев через границу. Чиновник одного из столичных ТЦК и руководитель общественной организации за вознаграждение изготовляли "белые билеты" для военнообязанных мужчин.

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