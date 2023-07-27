В Киеве разоблачили "бизнесмена", который за вознаграждение обещал водителям ускорить процедуру регистрации авто. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который обещал водителям повлиять на работников сервисного центра МВД для ускорения процедуры регистрации авто. Свои услуги он оценил в 3 тысячи гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

"Мужчина предлагал повлиять на работников сервисного центра водителям, которые хотели ускорить процедуру регистрации авто и получение свидетельства о регистрации. За это он просил 3 тысячи гривен", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник, 33-летний киевлянин, был задержан во время получения взятки от "клиента". Во время обыска по месту жительства правонарушителя было обнаружено и изъято 150 тысяч гривен, 37 700 долларов США, 2 250 евро и 240 боевых патронов. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Напомним, столичные правоохранители задержали двух мошенников, которые по поддельным документам пытались продать чужую квартиру за 2,1 млн грн. Владелец жилья сейчас находится за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали злоумышленницу, которая может быть причастна к мошенничеству. Женщина, обещая снять "порчу", выманила деньги у 22-летней девушки, которая как раз проходит лечение.

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