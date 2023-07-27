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В Киеве разоблачили "бизнесмена", который за вознаграждение обещал водителям ускорить процедуру регистрации авто. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
2,7 т.
Злоумышленника задержали с поличным

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который обещал водителям повлиять на работников сервисного центра МВД для ускорения процедуры регистрации авто. Свои услуги он оценил в 3 тысячи гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

"Мужчина предлагал повлиять на работников сервисного центра водителям, которые хотели ускорить процедуру регистрации авто и получение свидетельства о регистрации. За это он просил 3 тысячи гривен", – рассказали в пресс-службе.

В Киеве разоблачили "бизнесмена", который за вознаграждение обещал водителям ускорить процедуру регистрации авто. Фото

Злоумышленник, 33-летний киевлянин, был задержан во время получения взятки от "клиента". Во время обыска по месту жительства правонарушителя было обнаружено и изъято 150 тысяч гривен, 37 700 долларов США, 2 250 евро и 240 боевых патронов. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

В Киеве разоблачили "бизнесмена", который за вознаграждение обещал водителям ускорить процедуру регистрации авто. Фото

Напомним, столичные правоохранители задержали двух мошенников, которые по поддельным документам пытались продать чужую квартиру за 2,1 млн грн. Владелец жилья сейчас находится за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали злоумышленницу, которая может быть причастна к мошенничеству. Женщина, обещая снять "порчу", выманила деньги у 22-летней девушки, которая как раз проходит лечение.

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