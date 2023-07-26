Обещала снять "порчу": в Киеве задержали мошенницу, которая выманила деньги у лечащейся девушки. Фото

В Киеве правоохранители задержали злоумышленницу, которая может быть причастна к мошенничеству. Женщина, обещая снять "порчу", выманила деньги у 22-летней девушки, которая как раз проходит лечение.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновной грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

"Событие произошло на днях на улице Платона Майбороды в Шевченковском районе Киева. Правоохранители установили, что мошенница выманила у женщины денежные средства взамен на обещание снять с нее "порчу". Манипулируя тем, что 22-летняя киевлянка как раз проходит лечение, аферистка забрала у потерпевшей одну тысячу гривен", – рассказали в полиции.

Правоохранители оперативно нашли и задержали злоумышленницу – ею оказалась жительница Кривого Рога, 1975 года рождения. В ходе поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли деньги пострадавшей. По факту мошенничества открыто уголовное производство.

Напомним, столичные правоохранители задержали двух мошенников, которые по поддельным документам пытались продать чужую квартиру за 2,1 млн грн. Владелец жилья сейчас находится за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Злоумышленник под предлогом оформления единовременной материальной помощи получил доступ к банковскому счету гражданки и завладел ее средствами в размере около 350 тысяч гривен.

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