В Киеве пьяный водитель устроил ДТП: одна из машин 'вылетела' на тротуар. Фото и подробности

В Святошинском районе пьяный водитель совершил ДТП, в котором чудом обошлось без травмированных. Управляя легковушкой он протаранил другую машину, которая в результате столкновения "вылетела" на тротуар.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали сразу три штрафа, но окончательное решение будет принимать суд.

По словам правоохранителей, событие произошло в Святошинском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Opel.

"Инспекторы немедленно прибыли на место происшествия и обнаружили у предполагаемого виновника аварии признаки наркотического опьянения. Также мы выяснили, что мужчина не имел права управлять транспортными средствами", – говорится в сообщении.

На нарушителя составили админпротоколы по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен), нарушение ПДД, повлекшее аварию (штраф 850 гривен) и за управление машиной лицом, не имеющим такого права (штраф 3 400 гривен).

Стоит добавить, что на опубликованных фото модно увидеть, после столкновения Opel отбросило на пешеходную часть дороги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области легковушка на скорости сбила двух пешеходов. В результате ДТП один человек погиб, а другой – госпитализирован.

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