В Киеве пьяный работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его. Фото

В Киеве правоохранители задержали работника автомойки, который, по информации следствия, угнал автомобиль клиента BMW и разбил его. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратился 24-летний житель Подольского района с заявлением о пропаже своего BMW. Он рассказал, что накануне оставил машину на обслуживание в автомойке, однако, впоследствии узнал, что с участием его автомобиля произошло ДТП.

"Полицейские установили, что к незаконному завладению автомобилем причастен 18-летний юноша, который работал на станции обслуживания. Имея на хранении ключи, он решил воспользоваться чужим транспортом и поздно вечером сел за руль автомобиля, оставленного на обслуживание", – рассказали в пресс-службе.

Двигаясь по улице Набережно-Луговой, парень не справился с управлением и врезался в столб фонаря. К счастью, юноша не пострадал вследствие ДТП. Полицейские проверили его на состояние опьянения – прибор Драгер показал 0,98 промилле.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту незаконного завладения транспортным средством (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины).

