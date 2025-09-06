В Киеве работник СТО угнал авто клиента и разбил его. Фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине за незаконное завладение автомобилем. Злоумышленник, работая на СТО, угнал машину клиента, а затем разбил ее.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Преступник должен провести за решеткой восемь лет.

Что известно

Происшествие произошло в мае этого года. Тогда к правоохранителям Киева обратился местный житель, который сообщил, что оставил свой автомобиль Skoda Octavia на сервисном обслуживании, однако впоследствии узнал о его исчезновении. Полицейские установили, что к исчезновению машины причастен ранее судимый 24-летний работник СТО.

"Мужчина воспользовался доступом к ключам, сел за руль автомобиля и отправился кататься по городу вместе со знакомым. По дороге он спровоцировал ДТП, после чего оставил автомобиль и скрылся, пытаясь избежать ответственности", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника нашли и задержали – ему сообщили о подозрении по факту незаконного завладения автомобилем (ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Сейчас Соломенский районный суд города Киева признал мужчину виновным и назначил ему наказание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к угону авто. Злоумышленник, работая на автомойке, решил покататься на Jeep Cherokee клиентки.

