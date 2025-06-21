В Киеве прорвало трубу на Борщаговской: дорогу залило кипятком. Фото и видео

В Киеве в субботу, 21 июня, на улице Борщаговской произошел прорыв трубы. Вследствие этого проезжую часть дороги залило кипятком, движение транспорта затруднено.

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Из-за этого возникла небольшая пробка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с прорывом труб теплосети на улице Борщаговской движение транспорта затруднено в направлении бульвара Вацлава Гавела. На месте патрульные осуществляют регулирование дорожного движения, а соответствующие службы проводят ремонтные работы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия прорыва трубы, в частности, из-за аварии проезжую часть дороги залило кипятком.

Напомним, в Киеве продолжаются гидравлические испытания теплосетей, во время которых давление воды повышают на 25% сверх обычного рабочего уровня. Из-за чего на изношенных участках труб случаются прорывы, а на их месте возникают "фонтаны".

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева во вторник, 20 мая, на Осокорках произошел прорыв трубы между детской площадкой и детсадом. В результате аварии на теплосети из-под земли бил 15-метровый фонтан.

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