В Киеве на Осокорках прорвало трубу рядом с детской площадкой: из-под земли бил 15-метровый фонтан. Видео

В Дарницком районе Киева во вторник, 20 мая, на Осокорках произошел прорыв трубы между детской площадкой и детсадом. В результате аварии на теплосети из-под земли бил 15 метровый фонтан.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Коммунальщики уже начали ремонтные работы.

"Бешеный фонтан высотой с многоэтажку на Осокорках. На Патриотке прорыв во время плановых испытаний сети. 15 метровый фонтан льется прямо на детсад", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, что авария на теплосети произошла между детской площадкой и дошкольным учреждением.

Со своей стороны в пресс-службе "Киевтеплоэнерго" сообщили, что их специалисты уже локализовали повреждение теплосети на Осокорках. Прорыв трубы произошел около 15.00 на улице Елизаветы Чавдар в дворовом проезде.

"Сразу после сообщения об утечке снижено давление, повреждение локализовано. Начата подготовка к проведению ремонтных работ. Сейчас в Киеве продолжаются гидравлические испытания. Трубы проверяют на плотность и прочность, чтобы минимизировать возникновение аварийных ситуаций во время прохождения отопительного сезона", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжаются гидравлические испытания теплосетей, во время которых давление воды повышают на 25% сверх обычного рабочего уровня. Из-за чего на изношенных участках труб случаются прорывы, а на их месте возникают "фонтаны".

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