В КГГА объяснили, почему во время гидравлических испытаний возникают 'фонтаны' на улицах Киева

В Киеве продолжаются гидравлические испытания теплосетей, во время которых давление воды повышают на 25% сверх обычного рабочего уровня. Из-за чего на изношенных участках труб случаются прорывы, а на их месте возникают "фонтаны".

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Эти работы необходимы для того, чтобы избежать аварий во время отопительного сезона.

Как рассказали в КГГА, сейчас в столице продолжаются ежегодные гидравлические испытания. За месяц специалисты КП "Киевтеплоэнерго" проверили сотни километров теплосетей, обнаружили и устранили почти 400 повреждений. Из них – 50 на магистральных трубопроводах, обеспечивающих теплом большие жилые массивы.

"В отдельных случаях повреждения сопровождались утечкой воды на поверхность - так называемыми "фонтанами", которые привлекли внимание медиа и социальных сетей. Так, например, было на ул. Архитектора Вербицкого, вблизи станций метро "Зверинецкая" и "Минская", -– уточнили в пресс-службе.

Как пояснили в "Киевтеплоэнерго", значительная часть тепловых сетей Киева проложена еще в 1970-80-х годах. Для безопасной работы этих трубопроводов в осенне-зимний период необходима их регулярная профилактика. Во время гидравлических испытаний давление в трубопроводах повышают на 25% сверх обычного рабочего уровня. Поэтому, в случае повреждения на участках с большим диаметром труб, возможны прорывы и утечки значительных объемов воды.

"Без гидравлических испытаний повреждения могли бы возникнуть в самый сложный момент – во время морозов. Мы локализуем слабые участки летом – в период, когда устранение повреждений не требует отключения отопления и не создает рисков для комфорта жителей в холодное время года", – отметили коммунальщики.

От качества проведения ежегодных гидравлических испытаний зависит стабильное теплоснабжение. Это является обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к отопительному сезону.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе в понедельник, 5 мая, произошелпрорыв трубопровода прямо под трамвайными путями. Авария произошла на пересечении улиц Остафия Дашкевича и Черных Запорожцев.

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