В Киеве проезд для школьников в общественном транспорте временно станет платным. Все подробности

В Киеве с 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте, как обычно, будет платным. Однако, для детей будет действовать 75% скидка на проездные.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"С 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте, как обычно, будет платным. Будет действовать 75% скидка на проездные", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе КГГА приобрести льготные проездные можно через приложение "Киев Цифровой" или терминал самообслуживания. Пополнить ученический можно в кассах КП "Киевский метрополитен" ("Выдубичи 1", "Почайна 1", "Вокзальная"), через сайт КП "ГИВЦ" или в приложении EasyPay.

Стоимость льготных проездных билетов для учащихся дневной формы обучения (согласно распоряжению КГГА № 399 от 05.03.2020):

325 грн – проездной без ограничения поездок в месяц;

162,50 грн – проездной без ограничения поездок на вторую половину месяца;

72,50 грн – проездной на месяц на 46 поездок;

97,50 грн – проездной на месяц на 62 поездки;

143,75 грн – проездной на месяц на 92 поездки; 143,75 грн – проездной на месяц на 92 поездки;

192,50 грн – проездной в месяц на 124 поездки.

В КГГА добавили, что ученики также могут приобрести разовые поездки на ученический билет, однако в таком случае скидка 75% не применяется. Кроме того, в летний период с 1 июля по 31 августа право бесплатного проезда теряют и курсанты высших военных учебных заведений, которые пользуются льготами во время учебного года.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новые важные функции для пассажиров столичного общественного транспорта. В частности, теперь есть возможность отслеживать работу метрополитена, а в случае каких-то изменений – узнать об этом оперативно.

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