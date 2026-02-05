В Киеве продавец вместе с другом инсценировали ограбление магазина, чтобы украсть из кассы 90 тыс. грн. Фото и видео

В Киеве задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, инсценировали разбойное нападение на магазин по продаже табака. Злоумышленники пошли на такой шаг ради кражи 90 тысяч гривен из кассы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним обратился 18-летний продавец магазина по продаже табака с сообщением о том, что неизвестный, угрожая оружием, забрал деньги и товар.

В ходе дальнейших следственных действий полицейские установили, что злоумышленник и потерпевший были знакомы между собой, а само преступление было инсценировано.

"По замыслу сообщников, 35-летний нападающий ворвался в помещение и, "угрожая" товарищу оружием, забрал 90 тысяч гривен наличных из кассы и табачных изделий на почти 110 тысяч гривен. Выходя из магазина, злоумышленник распылил газовый баллончик в лицо продавцу, после чего скрылся с места происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленников задержали и сообщили им обоим о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения. А продавцу еще и отдельно по факту заведомо ложного сообщения о совершении уголовного преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали рецидивиста и его знакомого, которые, по информации следствия, причастны к квартирной краже в Святошинском районе. Злоумышленники вынесли из жилья ювелирные изделия, деньги и ценные вещи на сумму почти 250 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!