В Киеве рецидивист с напарником вынесли из квартиры украшения и деньги на почти 250 тыс. грн. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали рецидивиста и его знакомого, которые, по информации следствия, причастны к квартирной краже в Святошинском районе. Злоумышленники вынесли из жилья ювелирные изделия, деньги и ценные вещи на сумму почти 250 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Квартирная кража

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Святошинского района Киева с сообщением о квартирной краже. Женщина рассказала, что в ее отсутствие дома кто-то взломал замок в дверях ее жилья и вынес ценное имущество.

"В ходе розыскных мероприятий оперативники районного управления полиции установили, что к краже причастны двое мужчин. Ими оказались 30-летний и 42-летний жители столицы, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений", – уточнили в полиции.

Было установлено, что сообщники повредили замки входной двери и проникли в квартиру, откуда похитили серебряные и золотые украшения, деньги и другие ценные вещи на общую сумму более 250 тысяч гривен.

По факту кражи, совершенной в крупных размерах (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

