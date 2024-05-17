В Киеве приступили к демонтажу 'храма-МАФа' возле Десятинной церкви. Фото и видео с места

В Киеве в ночь на 17 мая начался снос незаконной часовни УПЦ возле Десятинной церкви. Ее планировали снести еще 7 мая, но Государственная исполнительная служба перенесла эти работы, не назвав новую дату.

О сносе часовни УПЦ сообщают очевидцы. Национальный музей истории Украины, на территории которого размещено сооружение, ранее собирал благотворительные взносы на оплату работы подрядчика, который возьмется за снос незаконного объекта. Музей также обещал предупредить о начале указанных робот, но не предупредил.

Строительная компания отложила назначенный на 7 мая демонтаж из-за "отсутствия возможности обеспечить наличие строительной техники". Об этом известили Государственную исполнительную службу, которая, в свою очередь, заявила о переносе робот на неопределенный срок.

Еще вчера, 16 мая, часовня была целая, что можно увидеть на соответствующих фотографиях OBOZ.UA.

В УПЦ настаивают, что снос часовни незаконный, поскольку Госисполнитель не имеет права сносить храм – суд возложил эти обязательства на приход. Кроме того, в УПЦ утверждают, что "государственный музей не имеет права оперировать средствами не из бюджета Украины, а все его расходы должны согласовываться".

"Храм-МАФ" возле Десятинной церкви

В 1998 году столичное землеуправление передало Национальному музею истории Украины земельный участок, на котором в 2004 году руководство музея разрешило УПЦ МП постройку часовни. Первую часовню выстроили из дерева.

Президент-беглец Янукович дважды пытался "перевесить" строительство там уже более солидного храма из фондов УПЦ на госбюджет. В 2011 году попытка даже не прошла профильный комитет парламента. Но уже в следующем, 2012 году, религиозная община через суд получила право собственности на здание. В течение двух лет музей Десятинной церкви получил 10 миллионов гривен из бюджета.

В 2018 году несколько архитекторов даже пытались поджечь часовню из-за того, что здание было построено незаконно. В это же время Музей истории Украины обратился в суд с требованием признать противоправным решение о госрегистрации прав общины УПЦ МП на часовню.

В феврале 2023 года столичный суд обязал снести храм-МАФ, а в сентябре это решение подтвердили в апелляционных инстанциях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить студента столичного вуза, обокравшего ящик для сбора денег на ВСУ. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что ему не хватало на развлечения.

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