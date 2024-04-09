Необходима ваша поддержка: музей истории Украины открыл сбор на демонтаж "храма-МАФа" возле Десятинной церкви

Национальный музей истории Украины объявил сбор средств для демонтажа "храма-МАФа", незаконно установленного возле Десятинной церкви. Соответствующие работы должно проводить специализированное предприятие, а предварительная их стоимость – 772 тысячи гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Кіоск УПЦ МП был построен без разрешений и расположен в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО.

Как отмечается в обращении Музея, в сентябре 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил незаконность самовольного строительства и обязал снести сооружение и привести территорию в прежнее состояние за счет лица, допустившего это правонарушение.

Решение вступило в законную силу и находится на стадии принудительного исполнения со 2 октября 2023 года. Однако здание храма-МАФа до сих пор стоит на территории Музея. Чтобы демонтировать сооружение УПЦ МП и убрать мусор, привлекая специализированное предприятие, имеющее разрешение на проведение таких работ, необходимы деньги, которых у музейщиков просто нет.

"В военное время музей не может рассчитывать на государственное финансирование исполнения судебного решения за должника. Поэтому Благотворительный фонд развития Национального музея истории Украины объявляет сбор на сумму 772 тысяч гривен и открывает монобанку для этого. Будет очень символично завершить эту уборку мусора к Пасхе! Поэтому просим всех небезразличных граждан поддержать сбор", – призвали в пресс-службе.

Чтобы сделать благотворительный взнос – перейдите по ссылке. По состоянию на 9.30 неравнодушные украинцы собрали 676 430 из 772 00 необходимых. Стоит добавить, что с начала открытия собрания даже не прошло и суток.

Как сообщал OBOZ.UA:

в феврале 2023 года суд вынес решение о так называемом "храме-МАФе" возле Национального музея истории Украины. Представителей УПЦ МП обязали освободить земельный участок от незаконно сооруженного здания.

В октябре 2023 года Апелляционный суд окончательно обязал демонтировать незаконное сооружение на территории Музея истории Украины в Киеве возле Десятинной церкви. Незаконное здание в течение 14 лет работало на страну-агрессора и распространяло антиукраинские нарративы.

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