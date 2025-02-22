В Киеве оригинально оштрафовали очередного 'героя парковки'. Подробности и фото

В столице жители Дарницкого района оригинально "оштрафовали" очередного "героя парковки". Киевляне забросали мусором машину водителя внедорожника, оставившего авто, как ему было удобно.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Как на это отреагировал владелец машины, неизвестно.

"Оригинальный штраф за неправильную парковку на Позняках. С другой стороны, водитель мог просто выбросить машину", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что жильцы домов забросали внедорожник пакетами с мусором, припаркованным так, что он закрывал доступ к бакам.

Напомним, в Киеве на Оболони водитель элитного электрокара при попытке заехать на тротуар застрял на антипарковочной полусфере. Событие произошло возле станции метро "Минская".

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева местные жители заметили "героя парковки", оставившего свой BMW прямо на газоне. Нарушителя ПДД оперативно догнала карма посредством административной ответственности.

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