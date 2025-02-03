В Киеве о себе ненадолго напомнила зима: в нескольких районах пошел снег. Подробности, фото и видео

В Киеве в понедельник, 3 февраля, сначала на левом, а потом правом берегах города выпал снег. В частности, зима напомнила о себе на Троещине и в Голосеевском районе.

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Об этом сообщили в соцсетях. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице в течение дня еще ожидаются осадки.

Так, утром в понедельник, 3 февраля, в Деснянском, Голосеевском и Днепровском районах Киева начался снегопад. Хотя он и продолжался недолго, однако вследствие этого видимость на дорогах существенно ухудшилась.

Тем не менее проявление зимы длилось не долго – буквально через 10-15 минут снегопад закончился, а из-за облаков вышло солнце.

Следует добавить, что сегодня, 3 февраля, согласно прогнозу портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. В первой половине дня ожидается снег, который после небольшого перерыва снова начнется вечером, но с меньшей силой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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